जागरण संवाददाता, (दुबहर) बलिया। ज‍िले में सर्द‍ियों की शुरुआत होते ही अंडे के शौकीनों की दुकान पर भीड़ बढ़ रही है। मगर अंडा बवाल भी करवा देगा यह समझ से परे है। लेक‍िन दुबहर में ग्राहक को अंडा देकर पैसा मांगना दुकानदार को महंगा पड़ गया। दो लोगों ने कारोबारी को पीट पीटकर अधमरा कर द‍िया।

स्थानीय थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा ग्राम सभा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडा बेचने वाले दयाशंकर गुप्ता, जो बिशुनपुरा चट्टी पर अंडा बेचने का कार्य करते हैं, उन्‍होंने 9 दिसंबर, मंगलवार को सुबह 7:30 बजे इसी ग्राम सभा के राकेश ओझा और मंटू ओझा को अंडा दिया। जब उन्होंने पैसे की मांग की, तो अनायास दोनों युवकों ने अंडा विक्रेता की जमकर धुनाई कर दी। इस स्थिति को देखकर आसपास के दुकानदार सकते में आ गए और अंडा विक्रेता असहाय बना रहा।

बसरिकापुर चट्टी से हरी सब्जी बेचकर कछुआ ग्राम वासी धनजी खरवार, जो स्वर्गीय जगन्नाथ खरवार के पुत्र हैं, अपने घर लौट रहे थे। उन्हें भी दोनों युवकों ने जमकर पीटा। इस स्थिति को देखकर आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे और उनसे बात करने की स्थिति में कोई नहीं था।

इस घटना के बाद, दोनों युवकों ने पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि यदि उन्होंने इस मामले की सूचना थाने पर दी, तो उन्हें जान से मार डालेंगे। इस प्रकार की स्थिति ने आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल बना दिया है। इस संदर्भ में जब थाना अध्यक्ष दुबहर से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं आई है। पीड़ित यदि सूचना देंगे, तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी।