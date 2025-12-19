नशे में ट्रक चालक ने ढाबे में मारी टक्कर, छह दुकान समेत एक घर क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। फेफना क्षेत्र में गुरुवार देर रात रसड़ा से बलिया की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर फेफना-रसड़ा रेलवे क्रासिंग के पास सड़क किनारे स्थित कई ढाबों, एक किराने की दुकान और घर के टीन शेड से जा टकराया।

इससे सुरेश साहनी का 'राहुल ढाबा', श्रीराम यादव की चाय दुकान, चंचल यादव का किराना जनरल स्टोर, संतोष यादव और सीताराम यादव के होटल तथा अनिल की बिरयानी की दुकान क्षतिग्रस्त हो गए।

इसके अलावा रामनाथ यादव का मकान भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

ट्रक घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से टकराने के बाद ढाबा और मकान से जा फंसा। हादसे के समय एक दूसरा वाहन चालक अमित कुमार ढाबे पर खाना खा रहा था। ट्रक की टक्कर से वह दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका पैर भी टूट गया।