बलिया में कुत्ता काटने की शिकायत करने गए लोगों पर हमला, सात घायल, दो गंभीर; कहासुनी में हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, दोकटी (बलिया)। क्षेत्र के दलनछपरा गांव में कुत्ता काटने की घटना की उलाहना देना लोगों को भारी पड़ गया। आरोप है कि कुत्ते के मालिक के परिवार वालों ने शिकायत करने पहुंचे लोगों पर लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें सात लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल के मुताबिक पीड़ित लाल बहादुर उर्फ भुवर माली की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दलनछपरा गांव निवासी परमात्मा माली ने अपने घर पर कुत्ता पाल रखा है। बुधवार रात करीब नाै बजे कुत्ते ने लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) को काट लिया। इस पर भुवर माली शिकायत करने के लिए परमात्मा माली के दरवाजे पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

इसी बीच विवाद बढ़ने पर आरोप है कि परमात्मा माली के परिवार के लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी धर्मदेव माली के परिवार के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में बबली माली (18 वर्ष), सुधीर माली (30 वर्ष), चंद्रावती देवी (65 वर्ष), रेनू देवी (32 वर्ष), तनु देवी (30 वर्ष), चेंगन माली (30 वर्ष) और लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) घायल हो गए।