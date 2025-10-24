Language
    बलिया में कुत्ता काटने की शिकायत करने गए लोगों पर हमला, सात घायल, दो गंभीर; कहासुनी में हुआ था विवाद

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:34 AM (IST)

    बलिया के दलनछपरा गांव में एक कुत्ते के काटने की शिकायत करने पर विवाद हो गया। कुत्ते के मालिक के परिवार ने शिकायतकर्ताओं पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें सात लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर है और उन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, दोकटी (बलिया)। क्षेत्र के दलनछपरा गांव में कुत्ता काटने की घटना की उलाहना देना लोगों को भारी पड़ गया। आरोप है कि कुत्ते के मालिक के परिवार वालों ने शिकायत करने पहुंचे लोगों पर लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें सात लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल के मुताबिक पीड़ित लाल बहादुर उर्फ भुवर माली की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    दलनछपरा गांव निवासी परमात्मा माली ने अपने घर पर कुत्ता पाल रखा है। बुधवार रात करीब नाै बजे कुत्ते ने लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) को काट लिया। इस पर भुवर माली शिकायत करने के लिए परमात्मा माली के दरवाजे पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

    इसी बीच विवाद बढ़ने पर आरोप है कि परमात्मा माली के परिवार के लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी धर्मदेव माली के परिवार के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में बबली माली (18 वर्ष), सुधीर माली (30 वर्ष), चंद्रावती देवी (65 वर्ष), रेनू देवी (32 वर्ष), तनु देवी (30 वर्ष), चेंगन माली (30 वर्ष) और लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) घायल हो गए।

    गांववालों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया गया, जहां से बबली, सुधीर, चंद्रावती, रेनू और तनु को जिला अस्पताल बलिया रेफर किया गया। वहां से चंद्रावती देवी और सुधीर माली की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।