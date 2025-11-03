Language
    ऐतिहासिक ददरी मेले के लिए गंगा घाट पर शुरू हुई तैयारी, तट पर स्थापित होंगी रिकॉर्ड 700 दुकानें 

    By Lavkush Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    ऐतिहासिक ददरी मेले की तैयारी गंगा घाट पर शुरू हो चुकी है। इस वर्ष मेले में रिकॉर्ड 700 दुकानें स्थापित की जाएंगी। गंगा तट पर दुकानों को स्थापित करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। ददरी मेला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला है, जिसमें हर साल बहुत से लोग आते हैं।

    ऐतिहासिक ददरी मेला में स्थापित हो रहीं लगभग 700 दुकानें।

    जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला और कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी तेजी से चल रही है। पांच नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ ददरी मेला भी शुरू हो जाएगा। मेले में बाहर से आए दुकानदार अपनी दुकान स्थापित करने लगे हैं।

    गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। चेंचिंग रूम, अस्थाई शौचालय का निर्माण हो रहा है। प्रकाश की भी व्यवस्था की जा रही है। ददरी मेले में हर साल लगभग 600 दुकानें लगती है। इस साल 700 दुकानें लगाने की स्वीकृति जिला प्रशासन की ओर से दी गई है।

    स्नान के बाद लोग भारी संख्या में ददरी मेले में पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी करते हैं। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दुकानदारों की सुविधा के लिए मेला परिसर को समतल बनाया गया है। लाइट और पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है।

    दूर दराज से स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। रोडवेज की ओर से जिले के विभिन्न रूटों पर केवल स्नानार्थियों के लिए संचालित होंगी। इसकी तैयारी बलिया डिपो की ओर से की गई है।

    गंगा घाटों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ नदी तट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जाए ताकि स्नान करने वाले लोग गहरे पानी में न जा सकें। शहर मेंं चलने वाले ई-रिक्शा और अन्य वाहनों के लिए भी रूट प्लान बनाया गया है।

    'जल परी’ का लाइव शो होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र

    ददरी मेला में ‘जल परी’ का लाइव शो इस बार आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। जल परी की थीम पर आधारित यह प्रस्तुति बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण होगी। धार्मिक आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का संगम इस बार बलिया की कार्तिक पूर्णिमा और ददरी मेले को एक नई पहचान देने जा रहा है।

    मेले के आयोजन में धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के रंगों से सजा मेगा शो दर्शकों को अद्भुत अनुभव देगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रणव सिंह कान्हा की विशेष प्रस्तुति से होगी, जो थीम गीत “बागी बलिया हमको कहते हैं, हम सबके दिलों में रहते हैं” प्रस्तुत करेंगे।

    इसके बाद हाईटेक लाइट एंड साउंड विष्णु दशावतार शो का मंचन होगा, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन दस अवतारों की मनोहारी प्रस्तुति जोधपुर (राजस्थान) और दिल्ली के 65 कलाकार देंगे। तीन घंटे की इस प्रस्तुति में 10 मिनट का मध्यान्तर रखा गया है।

    साथ ही दूसरे दिन हाईटेक लाइट एंड साउंड शिव विवाह शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिव-सती विवाह, कामदेव प्रसंग, शिव तांडव और पार्वती विवाह प्रसंग को आकर्षक नृत्यनाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यक्रम भी तीन घंटे का होगा।

    नाव से होगा गंगा आरती का दर्शन

    कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा आरती का दर्शन नाव से करने की व्यवस्था की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा बालीवुड से भी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इससे गंगा तट की भव्यता और भी बढ़ जाएगी।