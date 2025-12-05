ददरी मेला के भारतेंदु कला मंच पर कल सजेगी मुशायरे की शाम, मशहूर शायर और गीतकार आएंगे

जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेला में शनिवार को मुशायरे की शाम सजेगी। भारतेंदु कला मंच पर मनीष मधुकर और चांदनी शबनम के साथ देश के विभिन्न राज्यों से 11 मशहूर शायर और गीतकार शिरकत करेंगे। मुशायरा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटाने को लेकर नगर पालिका और जिला प्रशासन मुशायरे का प्रचार कर रहा है।

कार्तिक पूर्णिमा के साथ आयोजित हुए ददरी मेले में आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काफी संख्या में मेलार्थी पहुंच रहे हैं। भारतेंदु कला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 14 नवंबर को संत समागम के साथ हुई थी। इसके बाद भोजपुरी नाइट्स में दिनेश लाल निरहुआ और आम्रपाली ने शिरकत की।