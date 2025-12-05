Language
    ददरी मेला के भारतेंदु कला मंच पर कल सजेगी मुशायरे की शाम, मशहूर शायर और गीतकार आएंगे

    By Baliya Photographer Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    बलिया के ददरी मेला में आज भारतेंदु कला मंच पर मुशायरे की शाम सजेगी, जिसमें कई मशहूर शायर और गीतकार भाग लेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस मे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेला में शनिवार को मुशायरे की शाम सजेगी। भारतेंदु कला मंच पर मनीष मधुकर और चांदनी शबनम के साथ देश के विभिन्न राज्यों से 11 मशहूर शायर और गीतकार शिरकत करेंगे। मुशायरा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटाने को लेकर नगर पालिका और जिला प्रशासन मुशायरे का प्रचार कर रहा है।

    कार्तिक पूर्णिमा के साथ आयोजित हुए ददरी मेले में आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काफी संख्या में मेलार्थी पहुंच रहे हैं। भारतेंदु कला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 14 नवंबर को संत समागम के साथ हुई थी। इसके बाद भोजपुरी नाइट्स में दिनेश लाल निरहुआ और आम्रपाली ने शिरकत की।

    कवि सम्मेलन में अनामिका जैन अंबर और शंभू शिखर जैसे मशहूर कवियों ने अपनी कविताओं से रंग जमाया। जबकि बालीबुड नाइट्स में आस्था सिंह आईं। इसके बाद बलिया नाइट्स में स्थानीय कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी।

    अब छह दिसंबर को शाम सात बजे से मुशायरा का आयोजन किया गया है। जिसमें कलीम कैसर (गोरखपुर), मोहन मुन्तजिर(नैनीताल), मनीष मधुकर (गीतकार, दिल्ली), चांदनी शबनम (अकबरपुर), गुलेसबा (बाराबंकी), सलीम शिवालवी (वाराणसी), सादाब आजमी (आजमगढ़), अंकिता सिन्हा (श्रृंगार रांची), सिराज अली सिराज (लखीमपुर खीरी), हेमा पांडेय (लखनऊ) एवं युवा शायर अकमल बलरामपुरी अपनी शायरी और गीतों से मंच की शोभा बढ़ाएंगे।