    ऐतिहासिक ददरी मेले में विदेशी जलपरी देखने के लिए उमड़ रही भीड़, इन प्रोडक्ट्स की भी बढ़ी डिमांड

    By Baliya Photographer Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    बलिया के ददरी मेले में जलपरी शो शुरू हो गया है, जो मुख्य आकर्षण बना हुआ है। विदेशी जलपरियों के करतब देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में फायर पान, स्मोक बिस्कुट और टर्किश आइसक्रीम भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गर्म कपड़ों, खासकर राजस्थानी रजाई और कश्मीरी कंबल की मांग भी बढ़ गई है।

    विदेशी जलपरी बनी ददरी मेला का आकर्षण।

    जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेला का सबसे बड़ा अजूबा जलपरी का शो शुरु हो गया है। पानी से भरे बड़े पारदर्शी टैंक में करतब दिखाती विदेशी जलपरी ददरी मेला का आकर्षण बनी हुई है। दिन-प्रतिदिन मेंला में उमड़ रही भीड़ और बिक्री से मेला की रौनक लौट आई है। जबकि उम्मीद के मुताबिक हो रहे व्यापार को देखते हुए मेला में दूर-दराज से आए व्यापारी गदगद है।

    कार्तिक पूर्णिमा के साथ पांच नवंबर से आयोजित हुआ ददरी मेला दो सप्ताह बाद भी पूरी तरह नहीं सज सका है। मेला में करीब बीस प्रतिशत दुकानें और पांच झूले-चरखी आज भी निर्माणाधीन है। लेकिन इसके बावजूद मेला में उमड़ रही भीड़ ने मेला में रंग जमा दिया है।

    मेला में इस बार का मुख्य आकर्षण मानें जाने वाले जलपरी का शो चालू हो जाने के बाद से भीड़ का रुख इंडोनेशिया, इजिप्ट और थाईलैंड से आई विदेशी जलपरियों को देखने के लिए मुड़ गया। मेलार्थियों ने पानी में तैरती जलपरी की वीडियो भी बनाई।

    इसके अलावा फायर वाला पान, स्मोक बिस्कुट और टर्किश आइसक्रीम भी भीड़ का केंद्र बनी रही। नए अंदाज में परोसे जा रहे उत्पाद को देखने और खाने के लिए लोगों ने मंहगे टिकट खर्च किए।

    राजस्थानी रजाई और कश्मीरी कंबल की डिमांड

    बलिया में सर्दियों की दस्तक के साथ आयोजित होने वाले ददरी मेला में गर्म कपड़ों की खरीदारी का भी अलग क्रेज है। मेल में राजस्थानी रजाई और कश्मीरी कंबल की खासी डिमांड है। लोगों की भीड़ सजी दुकानों पर लगी भी़ड़ हुई है।

    वहीं, फुटपाथ पर बिक रहे दस रुपए प्रति पीस से लगायत 50 रुपए प्रति पीस के गर्म कपड़े भी मध्यमवर्गीय परिवारों की पहली पसंद बने हुए है। मेला में आने वाले परिवार जरुरत के अनुसार गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे है।