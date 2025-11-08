ऐतिहासिक ददरी मेले की तारीख एक सप्ताह बढ़ी, 32 दिनों तक लोगों के लिए सजा रहेगा मीना बाजार

जागरण संवाददाता, बलिया। पूर्वांचल का ऐतिहासिक ददरी मेला इस बार सात दिसंबर तक लगा रहेगा। जिला प्रशासन ने मेले की तारीख एक सप्ताह बढ़ा दी है। ऐसे में पहली बार 32 दिनों तक मीना बाजार भी मेलार्थियों के लिए सजा रहेगा। जबकि मेला में इस बार सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किए गए है।

मेला की सुरक्षा को इस बार छह सेक्टर और दो जोन में बांटा गया है। इसके लिए 650 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जबकि मेला के चप्पे-चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में बैठकर हर गतिविधि पर निगरानी की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण का कार्य नगर पालिका की ओर से दो महीने पूर्व ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन के असहयोग और नगर पालिका की उदासीनता से भूमि अधिग्रहण में देरी हुई।

ऐसे में पांच से 30 नवंबर तक चलने वाले मेला सात दिसंबर तक बढ़ा दिया है। डीएम ने बताया कि मेला में इस वर्ष रिकार्ड 1,250 दुकानें आवंटित कर दी गई है। पहले रविवार को लेकर अधिकांश दुकानें सजने भी लगीं, जबकि झूला आदि भी अगले 24 घंटे में संचालित हो जाएंगे। मेले में प्रशासनिक कैंप बनाने का कार्य भी आज से ही शुरु हो जाएगा।