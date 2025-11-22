रंगीन रोशनी में डूबा ऐतिहासिक ददरी मेला, झूलों और दुकानों की रौनक से लोग हो रहे आकर्षित

जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले की रंगत बढ़ती जा रही है। मेला स्थल पर शनिवार को भी अच्छी-खासी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। खानपान से लेकर झूलों व अन्य दुकानों पर रौनक छाई रही। मेले में हर रविवार को भीड़ उमड़ रही है। भीड़ की संभावना को देखते हुए दुकानदार भी रविवार के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं।

मेले में अभी से जमकर सामानों की खरीदारी हो रही है। दिन-ब-दिन चहल-पहल बढ़ती जा रही है। मेले में कारोबारियों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। शाम के बाद रंग-बिरंगी लाइट से मेले की सुंदरता और भी बढ़ जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिन में मेले में आ रहे हैं, जबकि शहर और आसपास के लोग शाम के समय का नजारा देखना पसंद कर रहे हैं। मेले से ई-रिक्शा चालकों की आमदनी भी बढ़ी है। विभिन्न गांवाें के लोग रिर्जव में ई-रिक्शा करके मेले में पहुंच रहे हैं।

लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद कोलकाता, झारखंड, मेरठ, लुधियाना सहित अन्य स्थानों से आए दुकानदारों की सजी खजला, चूड़ी, क्राकरी, सौंदर्य प्रसाधन, चप्पल-जूता, हर एक माल, हैंडलूम, खादी आश्रम सहित अन्य वस्तुओं की दुकानों पर मेलार्थियों ने जमकर खरीदारी की। झूलों का युवा वर्ग व बच्चों ने आनंद लिया।