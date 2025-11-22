Language
    रंगीन रोशनी में डूबा ऐतिहासिक ददरी मेला, झूलों और दुकानों की रौनक से लोग हो रहे आकर्षित

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    ऐतिहासिक ददरी मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। रंग-बिरंगी लाइटों से सजा यह मेला लोगों को आकर्षित कर रहा है। यह मेला अपने सांस्कृतिक महत्व और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दूर-दूर से लोग आकर आनंद ले रहे हैं।

    ददरी मेले की बढ़ती जा रही रंगत।

    जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले की रंगत बढ़ती जा रही है। मेला स्थल पर शनिवार को भी अच्छी-खासी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। खानपान से लेकर झूलों व अन्य दुकानों पर रौनक छाई रही। मेले में हर रविवार को भीड़ उमड़ रही है। भीड़ की संभावना को देखते हुए दुकानदार भी रविवार के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं।

    मेले में अभी से जमकर सामानों की खरीदारी हो रही है। दिन-ब-दिन चहल-पहल बढ़ती जा रही है। मेले में कारोबारियों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। शाम के बाद रंग-बिरंगी लाइट से मेले की सुंदरता और भी बढ़ जा रही है।

    ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिन में मेले में आ रहे हैं, जबकि शहर और आसपास के लोग शाम के समय का नजारा देखना पसंद कर रहे हैं। मेले से ई-रिक्शा चालकों की आमदनी भी बढ़ी है। विभिन्न गांवाें के लोग रिर्जव में ई-रिक्शा करके मेले में पहुंच रहे हैं।

    लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद कोलकाता, झारखंड, मेरठ, लुधियाना सहित अन्य स्थानों से आए दुकानदारों की सजी खजला, चूड़ी, क्राकरी, सौंदर्य प्रसाधन, चप्पल-जूता, हर एक माल, हैंडलूम, खादी आश्रम सहित अन्य वस्तुओं की दुकानों पर मेलार्थियों ने जमकर खरीदारी की। झूलों का युवा वर्ग व बच्चों ने आनंद लिया।

    क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 टीमों ने किया प्रतिभाग

    ददरी मेले में आयोजित क्रिकेट कुंभ प्रतियोगिता में शनिवार को 12 टीमों ने भाग लिया। बनकटा क्रिकेट टीम ने आर्यन रेवती क्रिकेट टीम को हराया। चितबड़ागांव क्रिकेट टीम ने काशीपुर क्रिकेट टीम से जीत हासिल किया। मिठवार क्रिकेट टीम ने शाहपुर को हराया। सिहांचवर क्रिकेट टीम ने हथौड़ी क्रिकेट टीम को हराया। चार टीमों की खेल जारी था।