जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला-2026 में परंपरा और रोमांच का संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। मेले में 29 नवंबर को चेतक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद की ओर से मेला परिसर में सुबह 11 बजे से प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक घुड़सवारों का पंजीकरण नगर पालिका के मेला कार्यालय में किया जा रहा है। इस बार प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले घुड़सवार को बुलेट बाइक दी जाएगी।

वहीं, दूसरे स्थान के विजेता को सामान्य बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले घुड़सवार को स्कूटी पुरस्कार स्वरूप मिलेगी। पुरस्कारों को लेकर घुड़सवारों में उत्साह है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार प्रतियोगिता में गैर जनपदों के साथ दूसरे प्रदेशों के घुड़सवार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल ने प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार निर्धारित तिथि पर चेतक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए मेला परिसर में प्रतियोगिता स्थल तैयार कराया जा रहा है। घुड़सवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।