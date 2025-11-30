मेलार्थियों की भीड़ से गुलजार हुआ ऐतिहासिक ददरी मेला, क्रिकेट महाकुंभ का होगा आयोजन
बलिया के ददरी मेला में रविवार को भारी भीड़ उमड़ी। झूला-चरखी और खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिले। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लोग पहुंचे। पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुए मेले में शुरुआती दिक्कतें आईं, लेकिन बाद में व्यापारियों की उम्मीदें पूरी हुईं। पहली बार क्रिकेट महाकुंभ का सेमी फाइनल और फाइनल मैच भी आयोजित होगा।
जागरण संवाददाता, बलिया। मेलार्थियों की भीड़ से ददरी मेला का चौथा संडे पूरी तरह गुलजार रहा। झूला-चरखी की मस्ती के साथ खरीदारी की भीड़ ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। सुबह से दोपहर तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मेला में खरीदारी कर रहे है। जबकि शहरी इलाके के लाेग खरीदारी के साथ ही शाम को मेला में होने वाली जमगम लाइटिंग देखने के लिए पहुंच रहे है।
संडे की भीड़ जहां व्यापारियों के लिए सुखद साबित हुई, वहीं भीड़ और आवागमन को सुचारू करने में मेला थाना पुलिस के पसीने छूट गए। मेला थाना प्रभारी अमरजीत यादव और उपनिरीक्षक राजू राय के साथ पुलिस की कई टुकड़ियां मेला क्षेत्र में गतिशील रहीं।
हालांकि पुलिस की तमाम सतर्कता के बावजूद टप्पेबाजी और मोबाइल-पर्स की चोरी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका। चौथे संडे को भी पूरे दिन में चार से पांच लोग शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन भीड़ के बीच छानबीन करने में पुलिस भी बेबस नजर आई।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन से आयोजित हुए ददरी मेला का शुरुआती समय काफी तनावपूर्ण रहा। जमीन आवंटन में देरी, प्रशासनिक उपेक्षा और मौसमी प्रतिकूलता से मेला को पूरी तरह सजने में ही दो सप्ताह का समय लग गया।
शुरुआती 15 दिनों में उम्मीद से कम हुई बिक्री के बाद से व्यापारियों की निगाहें अंतिम तीनों रविवार पर टिकी रही। व्यापारियों की उम्मीद पूरी भी हुई और तीसरे के साथ चौथा रविवार भी भीड़ की आवक से व्यापारियों के लिए सुखद साबित हुआ।
रविवार को सुबह आठ बजे से मेला में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया। कई दुकानदार तो सुबह जगने के साथ ही दुकान खोलकर बिक्री में जुट गए। जबकि झूला- चरखी और मौत के कुंआ के साथ हैमर, ड्रैगन, डबल डिस्क, जैमर जैसे झूले भी भीड़ पहुंचने के बाद समय से पहले ही चालू करने पड़े।
भीड़ का मुख्य आकर्षण जलपरी का शो रहा। जबकि बोम्बे की स्पेशल फर्ट आइसक्रीम जाड़े के मौसम में भी लोगों को काफी पसंद आई। मेला के अंतिम रविवार तक व्यापारी हर संभव प्रयास कर मुनाफा कमाने की जुगाड़ में लगे है।
क्रिकेट महाकुंभ का सेमी और फाइनल मैच
ददरी मेला में पहली बार आयोजित क्रिकेट महाकुंभ का सेमी फाइनल और फाइनल मैच आज एक दिसंबर को होगा। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली करीब 53 टीमों को पीछे छोड़कर सेमी फाइनल में कुल चार टीमें प्रतिभाग करेंगी।
जिला क्रीडाधिकारी जवाहर लाल यादव ने बताया कि शुक्रवार को हुए क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच में विराट एकादश, वीर एकादश, बैरिया और मिठवार की टीमों ने जीत दर्ज की है।
सेमी फाइनल का मैच इन्ही चारों टीमों के बीच होगा। इसमे जीतने वाली दो टीमें फाइनल में दांव लागऐंगी। क्रिकेट महाकुंभ की विजेता टीम को 21 हजार और उपविजेता टीम को 11 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा।
इसके अलावा मैन आफ द ट्रॉफी को 5100 रुपए और मैन आफ द बालिंग- बेटिंग को 2100 रूपए का इनाम दिया जाएगा। पुरस्कार और ट्राफी मेला के समापन पर आयोजित समारोह के दौरान वितरित की जाएगी।
