ऐतिहासिक ददरी मेले में सूफी गायक ईशान मिश्रा और डांसर शिवानी की प्रस्तुति पर झूमे लोग, उमड़ी मेलार्थियों की भीड़

जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले में रविवार देर रात लोक गायन और लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सूफी गायक ईशान मिश्रा और क्लासिकल डांसर शिवानी मिश्रा के शिवोहम ग्रुप ने अपनी कला का प्रदर्शन किया जिसने दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया।

सूफी गायक ईशान मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने ''श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में'' भजन गाकर लोगों को सराबोर कर दिया। कत्थक नृत्यांगना शिवानी मिश्रा ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। इनके साथ शिवोहम ग्रुप के सदस्यों ने गणपति भरतनाट्यम, जुगलबंदी और सती प्रेम नृत्यकला का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम से पहले, मेला प्रभारी और सीआरओ त्रिभुवन तथा अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने सूफी गायक ईशान मिश्रा और क्लासिकल डांसर शिवानी मिश्रा को अंगवस्त्रम और ददरी मेला 2025 का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ददरी मेले में उमड़ी भीड़ ददरी मेला में इन दिनों रौनक है। मेले में रोजाना हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और बाहर से आए श्रद्धालु पहुंचकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में सजे दुकानों पर कपड़े, खिलौने, घरेलू सामान, जूते-चप्पल, सजावटी सामग्री और पारंपरिक वस्तुओं की खूब बिक्री हो रही है।

बच्चों और युवाओं के लिए लगे विभिन्न प्रकार के झूले, ब्रेकडांस, ड्रैगन ट्रेन और टोर्नेडो राइड मेले का खास आकर्षण बने हुए हैं। परिवारों के साथ आए लोग इन झूलों का आनंद लेते नजर आए। पूरे मेले परिसर में रंग-बिरंगी रोशनी और लोकगीतों की धुनों से चहल-पहल और बढ़ गई है।

मेले में लगे खान–पान के स्टालों पर चाट, गोलगप्पा, जलेबी, समोसा, मिठाई और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इस बार मेले में बिक्री बेहतर हो रही है और भीड़ लगातार बढ़ रही है।

ददरी मेला, जो सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान का प्रतीक है, इस वर्ष भी लोगों के लिए खुशी, उत्साह और मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस व प्रशासन की टीमें भी लगातार मुस्तैद दिखाई दीं। मेले की रौनक से पूरा क्षेत्र उत्सवमय माहौल में डूबा हुआ है।

बंधू चक ने उदयपुरा की टीम को हराया जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद बलिया के संयुक्त तत्वावधान में ददरी मेला खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट के चौथे दिन पांच मैच खेले गए। पहले मैच में बंधू चक ने उदयपुरा की टीम को 26-25 के स्कोर पर एक रन से हराया।

वहीं, दूसरे मैच में बड़की बारी ने बकवा की टीम को 52-31 के स्कोर पर 21 रन से, तीसरे मैच में विराट एलेवन ने रेहान एलेवन को 49-42 के स्कोर पर 7 रन से, चौथे मैच में एल डी एलेवन ने शंकरपुर को 53-23 के स्कोर पर 30 रन से तथा पांचवें और आखिरी मैच में वीर खिलाड़ी बलिया ने गोपाल आईटीआई को 74-24 के स्कोर 50 रन से पराजित किया।