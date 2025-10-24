बलिया में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा, छापेमारी के बाद तीन को नोटिस

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। क्षेत्र में मानक विहीन नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को छापेमारी की। टीम का छापा देखकर अधिकतर संचालक अस्पतालों में ताला लगाकर फरार हो गए। जांच में पाया गया कि चार अस्पतालों का पंजीकरण नहीं था। वहीं, सिकंदरपुर मार्ग पर संचालित तीन अस्पतालों को विभाग ने नोटिस जारी किया।

पिछले दिनों मंजू क्लीनिक में हुई जच्चा-बच्चा मौत की घटना को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले के बाद सीएमओ डॉ. संजीव वर्मन ने अवैध और मानक विहीन नर्सिंग होम पर कार्रवाई के लिए एसीएमओ डॉ. पद्मावती गौतम और डा. योगेंद्र दास के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया।

टीम ने प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल सिंह के साथ क्षेत्र में छापेमारी की। लेकिन छापेमारी की सूचना पहले ही लीक होने के कारण अधिकांश नर्सिंग होम ताले लटकाकर बंद थे और बोर्ड भी हटा दिए गए थे। अल्ट्रासाउंड और जांच घर भी बंद मिले।