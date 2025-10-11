जागरण संवाददाता, उधरन (बलिया)। ज‍िले में रिश्तेदारी में आया युवक ग्रामीणों को नौकरी और आवास का प्रलोभन देता था। इस मामने में भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में आरोप‍ित से पास से बाइबिल व प्रचार बैग बरामद होने के बाद पुल‍िस ने कार्रवाई की है।

भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में मतांतरण का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने का झांसा दे रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से बाइबिल और प्रचार बैग भी बरामद किया।

गांव में निर्धन- निराश्रित और खासकर दलितों को बहला- फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देने का काम पिछले काफी समय से चल रहा है। इसके लिए मऊ जिले के मर्यादपुर का रहने वाला आलोक कुमार अक्सर अपनी रिश्तेदारी में किड़िहरापुर आता रहता था। आरोप है कि गांव के लोगों को नौकरी- आवास और मोटी रकम दिलाने का प्रलोभन देकर उन्हें हिंदू देवी- देवताओं के मंदिर तोड़ने और पूजा- पाठ का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जाता था।