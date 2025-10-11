बलिया में मतांतरण की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा, आरोपित गिरफ्तार
बलिया जिले के किड़िहरापुर गांव में मतांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को नौकरी और आवास का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था। आरोपी के पास से बाइबिल और प्रचार सामग्री बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उधरन (बलिया)। जिले में रिश्तेदारी में आया युवक ग्रामीणों को नौकरी और आवास का प्रलोभन देता था। इस मामने में भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में आरोपित से पास से बाइबिल व प्रचार बैग बरामद होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में मतांतरण का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने का झांसा दे रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से बाइबिल और प्रचार बैग भी बरामद किया।
गांव में निर्धन- निराश्रित और खासकर दलितों को बहला- फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देने का काम पिछले काफी समय से चल रहा है। इसके लिए मऊ जिले के मर्यादपुर का रहने वाला आलोक कुमार अक्सर अपनी रिश्तेदारी में किड़िहरापुर आता रहता था। आरोप है कि गांव के लोगों को नौकरी- आवास और मोटी रकम दिलाने का प्रलोभन देकर उन्हें हिंदू देवी- देवताओं के मंदिर तोड़ने और पूजा- पाठ का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जाता था।
इसको लेकर विगत आठ अक्टूबर को गांव के ही हरिकेवल प्रसाद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। धर्म परिवर्तन के संवेदनशील मामले को लेकर हरकत में आई भीमपुरा पुलिस ने थानाध्यक्ष हितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गांव में छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे सुसंगत धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया। इस बारे में थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस आरोपित के कार्यों और अभिलेखों के साथ बैंक खातों की जांच में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।