बलिया में छठ पर्व लेकर शहर में 39 घंटे की रहेगी नो-इंट्री, इस रूट से गुजरेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, बलिया। छठ पर्व को लेकर शहर में 39 घंटे तक वाहनों की नो- ट्री लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार रात 11 बजे तक शहर में बड़े और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जबकि मालवाहक वाहनों काे रुट परिवर्तन कर चलाया जाएगा।

बैरिया की ओर से आने वाले भारी वाहनों को दुबहड़ थाना पर रोका जाएगा। नरहीं व फेफना की तरफ जाने के लिए वाहनों को चिरैया मोड़ से सहतवार, बांसडीह, सुखपुरा, गड़वार(त्रिकालपुर तिराहा) से फेफना व नरहीं भेजा जाएगा। बांसडीह, रेवती और सहतवार की ओर से आने वाले भारी वाहन बांसडीह रोड थाने पर रुकेंगे। नरही,

रसड़ा व फेफना जाने के लिए उन्हें सुखपुरा, गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) होते हुए फेफना भेजा जाएगा। सिकंदरपुर की ओर से आने वाले वाहन हनुमानगंज चौकी के पास रुकेंगे। दुबहड़, हल्दी व बैरिया की ओर जाने के लिए उन्हें सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार होते हुए भेजा जाएगा। जबकि नरहीं व फेफना के लिए वाहन सुखपुरा, गड़वार के रास्ते निकलेंगे।

रसड़ा व नरहीं की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को फेफना तिराहा के पास रोका जाएगा। बैरिया जाने के लिए उन्हें गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार होते हुए भेजा जाएगा। गड़वार रोड से आने वाले वाहन अगरसंडा के पास रुकेंगे। हल्दी, बैरिया की तरफ जाने के लिए उन्हें वापस गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार होते हुए जाना पड़ेगा। चौक में ई-रिक्शा पर लगा प्रतिबंध बलिया में छठपर्व पर लोगों की भीड़ को देखते हुए शहर के चौक क्षेत्र को नो ई-रिक्शा जोन घोषित किया गया है। जबकि शहर में आने वाले वाहनों को खड़ा करने के लिए जिला प्रशासन ने चार स्थानों पर मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था की है। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर, मालगोदाम रेलवे मैदान, लोहिया मार्केट एवं नया चौक से रेलवे स्टेशन रोड के बीच में वाहन खड़ा कर सकते है।

यातायात प्रभारी समद खान ने बताया कि शहर के प्रमुख मार्गो पर ट्रैफिक पुलिस बैरियर लगाकर ई-रिक्शा और वाहनों का प्रवेश रोकेगी। शहर के कासिम बाजार चौराहा, लोहा पट्टी रोड सब्जी मंडी तिराहा, दुर्गा मंदिर चौराहा (गुदरी बाजार), हनुमानगढ़ी तिराहा, सेनानी उमाशंकर चौराहा, आर्य समाज रोड तिराहा, महावीर घाट मंदिर चौराहा, बिचलाघाट चौकी तिराहा आदि जगहों पर यातायात पुलिस की निगरानी और तैनाती रहेगी।