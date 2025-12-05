Language
    बक्सर पुल पर ओवर टेक के प्रयास में तीन घंटे लगा रहा जाम, दूर तक जाम से कराहे लोग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    बक्सर पुल पर ओवरटेक करने के प्रयास में तीन घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को ग ...और पढ़ें

    पुल पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    जागरण संवाददाता (बलिया)। शुक्रवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले बक्सर पुल पर सैकड़ों वाहनों का जाम लगा रहा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति के कारण बक्सर साइड से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे बालू लदे ट्रकों की कतार में खड़े कुछ ट्रक चालकों ने ओवर टेक करने का प्रयास किया, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

    एक ही दिशा में दो-दो ट्रकों के काफिले के कारण उत्तर प्रदेश से माल लोड कर बिहार और झारखंड जाने वाले वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। इस स्थिति के कारण पुल पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    सुबह 8 बजे बक्सर से बारात लौटकर बलिया आ रहे बस में सवार अमित केशरी उर्फ बड़ाई केशरी और अन्य बारातियों ने ओवर टेक करने वाले ट्रक चालकों से गुहार लगाई कि वे थोड़ा आगे-पीछे करें। किसी तरह ट्रक चालकों ने थोड़ा-थोड़ा आगे-पीछे किया, तब जाकर रास्ता खुला। धीरे-धीरे वाहन अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे।

    बक्सर से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे ट्रक चालकों ने आरोप लगाया कि पीछे से आ रहे कुछ ट्रक चालकों के ओवर टेक के प्रयास ने जाम की स्थिति पैदा कर दी।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है, कभी ओवर टेक के प्रयास से तो कभी आरटीओ द्वारा चेकिंग के नाम पर। ऐसे में सैकड़ों वाहनों का पुल पर फंसना पुल की भार सहने की क्षमता को धीरे-धीरे कम कर रहा है, जिससे गंभीर हादसे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

    इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। पुल पर जाम की स्थिति ने न केवल यात्रियों को परेशान किया, बल्कि इससे परिवहन व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।