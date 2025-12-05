Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बल‍िया में बोलेरो और कंबाइन मशीन की टक्कर में चालक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    बलिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में बोलेरो और कंबाइन मशीन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। सिकंदरपुर कस्बे में गुरुवार की शाम एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि वाहन में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एचपी गैस एजेंसी के निकट पुलिया के पास हुआ, जहां बोलेरो और सामने से आ रही कंबाइन मशीन के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव निवासी कृष्णा (37) अपनी सास की तेरहवीं में शामिल होने के लिए सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के मझवलिया नवानगर गांव गए थे। गुरुवार की शाम, वह बोलेरो से अपने तीन साथियों के साथ कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की सामने से आ रही तेज रफ्तार कंबाइन मशीन से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक कृष्णा वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।

    हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। बोलेरो में सवार अन्य तीन लोग, अजय (32) निवासी रेवती, शशि कुमार (32) बेल्थरा रोड, और बब्बन (55) निवासी रतसर, गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पहुंचाया गया। घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया गया।

    सिकंदरपुर प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को बहाल कराया। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही पर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    इस घटना ने न केवल एक परिवार को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर भी दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।