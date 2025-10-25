बलिया के बांसडीह में आपसी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आठ घायल

जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह कस्बे के रजवारवीर में शुक्रवार देर रात आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को तुरंत सीएचसी बांसडीह पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सात की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि आठवें दीपक पटेल को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया।

घायकों की पहचान पंकज वर्मा, कुश वर्मा, लव वर्मा (राजवरवीर, शाहपुर) और जीतेंद्र तुरहा, दिनेश तुरहा, महेश तुरहा, गणेश तुरहा (पड़ोसी) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, विवाद एक निमंत्रण स्थल पर शुरू हुआ, जहां दोनों पक्ष एक साथ मौजूद थे। वहां किसी बात को लेकर कहासुनी और वाद-विवाद हुआ।