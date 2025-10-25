बलिया के बांसडीह में आपसी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आठ घायल
बलिया के बांसडीह में पुरानी दुश्मनी के चलते दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह कस्बे के रजवारवीर में शुक्रवार देर रात आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को तुरंत सीएचसी बांसडीह पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सात की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि आठवें दीपक पटेल को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया।
घायकों की पहचान पंकज वर्मा, कुश वर्मा, लव वर्मा (राजवरवीर, शाहपुर) और जीतेंद्र तुरहा, दिनेश तुरहा, महेश तुरहा, गणेश तुरहा (पड़ोसी) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, विवाद एक निमंत्रण स्थल पर शुरू हुआ, जहां दोनों पक्ष एक साथ मौजूद थे। वहां किसी बात को लेकर कहासुनी और वाद-विवाद हुआ।
स्थानीय लोगों की मदद से मामला थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन घर लौटने के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद भड़क गया और मारपीट में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद एहतियातन सीएचसी पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
पुलिस की एक टीम जिला अस्पताल भी घायलों के साथ गई। प्रभारी निरीक्षक राकेश उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है और अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। घटना के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
