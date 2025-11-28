बलिया में भाजपा नेता सहित दूल्हा दूल्हन स्टेज सहित जा गिरे जमीन पर, वीडियो हो रहा वायरल
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शादी समारोह के दौरान, भाजपा नेता सहित दूल्हा-दुल्हन स्टेज टूटने से नीचे गिर गए। स्टेज पर अधिक लोगों के चढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, और सभी सुरक्षित हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में भाजपा नेता के दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के दौरान स्टेज टूटने से भाजपा नेता समेत कई लोगों के नीचे आकर गिरने की वजह से हड़कंप मच गया। स्टेज गिरने की घटना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
शहर के रामलीला मैदान में दूल्हा-दुल्हन का स्टेज टूटने से भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई लोग नीचे गिर गए जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही है लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया है। भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था।
आशीर्वाद देने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह समेत तमाम नेता पहुंचे थे। सभी एक साथ वर-वधु को आशीर्वाद देने स्टेज पर चढ़े लेकिन वह टूट गया। वर-वधू समेत सभी लोग स्टेज से नीचे गिर गए। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दूल्हा-दुल्हन भी सुरक्षित हैं।
