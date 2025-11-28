जागरण संवाददाता, बलिया। ज‍िले में भाजपा नेता के दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के दौरान स्टेज टूटने से भाजपा नेता समेत कई लोगों के नीचे आकर ग‍िरने की वजह से हड़कंप मच गया। स्‍टेज ग‍िरने की घटना देखते ही देखते सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गई।

शहर के रामलीला मैदान में दूल्हा-दुल्हन का स्टेज टूटने से भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई लोग नीचे गिर गए जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही है लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया है। भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था।