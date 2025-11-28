Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बल‍िया में भाजपा नेता सह‍ित दूल्‍हा दूल्‍हन स्‍टेज सह‍ित जा ग‍िरे जमीन पर, वीड‍ियो हो रहा वायरल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शादी समारोह के दौरान, भाजपा नेता सहित दूल्हा-दुल्हन स्टेज टूटने से नीचे गिर गए। स्टेज पर अधिक लोगों के चढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, और सभी सुरक्षित हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्‍टेज ग‍िरने की घटना देखते ही देखते सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गई।

    जागरण संवाददाता, बलिया। ज‍िले में भाजपा नेता के दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के दौरान स्टेज टूटने से भाजपा नेता समेत कई लोगों के नीचे आकर ग‍िरने की वजह से हड़कंप मच गया। स्‍टेज ग‍िरने की घटना देखते ही देखते सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के रामलीला मैदान में दूल्हा-दुल्हन का स्टेज टूटने से भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई लोग नीचे गिर गए जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही है लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया है। भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था।

    आशीर्वाद देने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह समेत तमाम नेता पहुंचे थे। सभी एक साथ वर-वधु को आशीर्वाद देने स्टेज पर चढ़े लेकिन वह टूट गया। वर-वधू समेत सभी लोग स्टेज से नीचे गिर गए। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दूल्हा-दुल्हन भी सुरक्षित हैं।