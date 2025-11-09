Language
    विद्यालय में स्थायी नियुक्ति के नाम पर 20 लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी, 16 पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:58 PM (IST)
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    बिहार में विद्यालय में स्थायी नौकरी के नाम पर 20 लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उनसे स्थायी नियुक्ति के नाम पर पैसे लिए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

     आरोपित आनंद प्रकाश तिवारी ने पैसा वापस करने के नाम पर चेक तक वितरित कर दिया था जो बैंक में लगाने पर बांउस हो गया। 

    जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद में विद्यालय में स्थायी नियुक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करोड़ों रुपये ठगी का मामला प्रकाश में आया है। नगर के रेकुवां नसीरपुर निवासी अमरनाथ यादव की शिकायत पर दोकटी पुलिस ने प्रबंधक, प्राचानाचार्य, तीन खंड शिक्षा अधिकारी समेत 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

    शनिवार को रुपेश कुमार तिवारी निवासी बहुआरा, थाना दोकटी, बलिया को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 20 लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही करके फरार हो जाने का आरोप है। आरोपित आनंद प्रकाश तिवारी ने पैसा वापस करने के नाम पर चेक तक वितरित कर दिया था जो बैंक में लगाने पर बांउस हो गया। यही नहीं, पीड़ितों द्वारा पैसा मांगने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी।

    थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि अमरनाथ यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, लालगंज व राष्ट्रीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बहुआरा में नौकरी देने के नाम पर विद्यालय के प्रबंधक रमा तिवारी निवासी बहुआरा थाना दोकटी व अध्यक्ष आनंद प्रकाश निवासी तिवारी के मिल्की, थाना बैरिया तथा प्रधानाचार्य अजय कुमार साह निवासी निकट शिव मंदिर, स्टेशन रोड बोन्गाई गांव, असम ने विद्यालय में नियुक्ति देने को लेकर फर्जी नियुक्त लेटर थमा दिया।

    इसके लिए 20 लोगों से करीब करोड़ रुपये ले लिए। अमरनाथ का आरोप है कि इस लूटकांड में सरकारी स्कूल में कार्यरत अजय तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी जयराम पाल, खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह पता अज्ञात, निवर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी बैरिया दुर्गा प्रसाद सिंह, अवधेश कुमार राय पता अज्ञात, धर्मेंद्र कुमार सिंह निवासी इंद्रानगर कानपुर, मनोज कुमार श्रीवास्तव निवासी कानपुर, दिनेश तिवारी निवासी दोकटी, बलिया, शिवनाथ साह व अमर शाह निवासी निकट शिव मंदिर, स्टेशन रोड बोन्गाई गांव, असम, मनोज तिवारी निवासी शिवरामपुर, पश्चिम बंगाल, अभिषेक श्रीवास्तव निवासी विवेक नगर, कटहरी बाग, लखनऊ शामिल हैं।

    फर्जी नियुक्ति के नाम पर लिए 35 आरोपितों से लिए करोड़ों रुपये, सिर्फ 20 ने की शिकायत
    पीड़ित अमरनाथ ने तहरीर में बताया कि सभी आरोपितों ने पहले से ही गोलबंदी की थी और करीब 35 आरोपितों से करोड़ों रुपये लिए।इनमें से सिर्फ 20 लोग ही शिकायत के लिए आगे आए हैं। आरोपितों ने शाहिद अंसारी निवासी सिकंदरपुर से 25 लाख रुपये, सुनील तिवारी निवासी रसड़ा से 31 लाख रुपये, अमरनाथ यादव निवासी खनवर से 39 लाख 50 हजार रुपये लिए। जब भी आरोपितों से पैसा मांगने जाते हैं तो वह जान से मारने की धमकी देते हैं।

    एक माह पहले छह-सात पीड़ित बीएसए कार्यालय में कर चुके थे शिकायत
    पीड़ित शाहिद अंसारी के मुताबिक उक्त दोनों विद्यालय का संचालन रमा तिवारी व आनंद प्रकाश ही करते हैं। आरोप है कि करीब सात-आठ माह पहले आरोपितों ने अध्यापक की नियुक्ति को लेकर फर्जी लेटर दिखाए और पैसे ले लिए। जब ठगी का अहसास हुआ तो पीड़ित पहले आरोपितों के पास गए और पैसे वापस मांगे। ऐसे में सभी लोगों को कुछ महीने बाद चेक थमा दिया गया।

    लेकिन बैंक में चेक डालते ही सबका चेक बाउंस होने लगा। ऐसे में एक माह पहले ही 25 से 30 लोग बीएसए कार्यालय गए और शिकायत की। इस संबंध में बीएसए कार्यालय से जांच आख्या भी मांगी गई थी। बीएसए मनीष कुमार ने इस संबंध में बताया कि आख्या प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बाद मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया।