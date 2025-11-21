बिहार सीमा पर खुले शराब की दुकानों को बंद करने की मांग, दुकानों को आवंटन पर उठ रहे सवाल

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बिहार सीमा से कुछ कदम दूरी पर सरकार द्वारा सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानों को आवंटित कर स्थापित करने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के पुत्र डॉ विपुलेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कोई आबादी नहीं है। वहां की शराब की दुकानों को बंद करने का आग्रह किया है।

उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में शराब के दुकानों को स्थापित किए जाने के कारण युवा वर्ग शराब की तस्करी में संलिप्त हो रहा है। जो सभ्य समाज के लिए कतई उचित नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर भी यह बात उठाई है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि रामपुर कोड़रहा हो सिताब दियरा का इलाका हो, बकुलहा या गोपाल नगर हो अथवा रामगढ़ या दोकटी की अंग्रेजी शराब की दुकान हो, हर जगह बिहार सीमा के बिल्कुल सटे अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई है।