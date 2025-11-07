यूपी में 11 सड़कों के निर्माण से बदलेगी इस विधानसभा क्षेत्र की सूरत, एक करोड़ 23 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र की वर्षों से जर्जर पड़ी सड़कों के पुनर्निर्माण की दिशा में राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की 11 सड़कों के निर्माण के लिए तीन करोड़ 13 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। शासन से एक करोड़ 23 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

इन सड़कों में से सात सड़कें नगरा ब्लाक के ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं। लोक निर्माण विभाग को शासन से स्वीकृति मिलते ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तैयारी में जुट गया है। विधायक हंसू राम ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नगरा ब्लाक और बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र की अति जर्जर सड़कों की सूची प्रस्तुत की थी।