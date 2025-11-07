यूपी में 11 सड़कों के निर्माण से बदलेगी इस विधानसभा क्षेत्र की सूरत, एक करोड़ 23 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी
बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र की 11 जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 13 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसमें से 1 करोड़ 23 लाख रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है। इन सड़कों में से सात नगरा ब्लॉक की हैं। विधायक हंसू राम ने मुख्यमंत्री से मिलकर सड़कों की मरम्मत का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह स्वीकृति मिली।
जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र की वर्षों से जर्जर पड़ी सड़कों के पुनर्निर्माण की दिशा में राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की 11 सड़कों के निर्माण के लिए तीन करोड़ 13 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। शासन से एक करोड़ 23 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।
इन सड़कों में से सात सड़कें नगरा ब्लाक के ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं। लोक निर्माण विभाग को शासन से स्वीकृति मिलते ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तैयारी में जुट गया है। विधायक हंसू राम ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नगरा ब्लाक और बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र की अति जर्जर सड़कों की सूची प्रस्तुत की थी।
मुख्यमंत्री ने इस पर लोक निर्माण विभाग से सर्वे रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। जिन सड़कों का नवीनीकरण होगा उनमें गजियापुर से अंबेडकर गांव मार्ग, कैथीखतीमपुर से ननौरा मार्ग, फरसाटार से बिनटोली मार्ग, आरएनटी मिशन से जमुआंव मार्ग, बरौली से मिठानुआं मार्ग, रामकरण इंटर कालेज भीमपुरा से सुरेंद्र नाथ सिंह के घर तक पिच मार्ग, देवकली सुजनापुर से सिकंदरपुर रजवाहा मार्ग व बरौली हाल्ट से बनकटवा मार्ग की दशा बदलेगी।
