    Bank Holidays: त्योहारों के चलते अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा लें जरूरी काम

    By Lavkush Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:09 PM (IST)

    बलिया में अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी जिसमें 10 दिन कामकाज बंद रहेगा। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी लेकिन बैंक से जुड़े कामों में दिक्कतें आएंगी खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को। अक्टूबर में महानवमी गांधी जयंती विजयादशमी दीपावली गोवर्धन पूजा और भैया दूज के कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंकों द्वारा एटीएम में पर्याप्त पैसा रखने की व्यवस्था की जा रही है।

    निपटा लें काम, त्योहार को लेकर अक्टूबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक।

    जागरण संवाददाता, बलिया। नवरात्रि के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है। इस बार विजयादशमी से लेकर दिवाली तक सारे त्योहार अक्टूबर में ही हैं। ऐसे में अक्टूबर का महीना छुट्टियों से भरा रहने वाला है।

    अगर आप अगले महीने बैंक का कोई काम निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर देख लीजिए। बैंकों की छुट्टियों के अनुसार ही प्लान करें। जनपद में 25 बैंकों के 260 शाखा हैं। अक्टूबर में रविवार और द्वितीय शनिवार के अलावा पांच सार्वजनिक अवकाश को लेकर 10 दिन छुट्टियां रहने वाली है।

    हालांकि डिजिटल सेवा चालू रहेगी, लेकिन कई कार्य जो सिर्फ बैंकों में ही हो सकते हैं, उसमें दिक्कत होगी। बहुत सी महिलाएं व बुजुर्ग डिजिटल युग में भी बैंकों में जाकर की लेनदेन करते हैं। वह एटीएम से भी रुपये नहीं निकालते हैं। ऐसे लोगोें को परेशानी हो सकती है।

    एक अक्टूबर को नवरात्र की महानवमी, दो को गांधी जयंती और और विजयादशमी है। 20 को दीपावली, 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भैया दूज त्योहार के लिए अवकाश रहने वाला है। सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर देख बैंकों में भी तैयारी हो रही है। त्योहार के समय में लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए एटीएम में भी पैसा रखने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है।

    अक्टूबर में रविवार व द्वितीय शनिवार और सार्वजनिक अवकाश को लेकर कुल 10 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, लेकिन डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन जो कार्य सिर्फ बैंकों में ही हो सकते हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि अब एटीएम में कैश निकालने के अलावा जमा करने की सुविधा भी दी गई है। इससे लोगों को सहूलियत है।

    -सुशील कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक, बलिया।