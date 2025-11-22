Language
    बल‍िया में पार्टी में गए युवक का खंडहरनुमा मकान में मिला शव, हत्या का आरोप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    बलिया के सिकंदरपुर में सुमन्त वर्मा का शव संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सुमन्त शुक्रवार रात गांव में ही पार्टी कर रहा था और उसके बाद से लापता था। शनिवार सुबह उसका शव एक खंडहरनुमा मकान में मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ युवकों को हिरासत में लिया है।

    मृतक के पिता सुदामा वर्मा ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। कस्बे के मैनापुर मोहल्ले में सुमन्त वर्मा (22) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। मृतक के पिता सुदामा वर्मा ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

    स्वजन के अनुसार शुक्रवार की रात सुमन्त मोहल्ले के कुछ युवकों के साथ गांव में ही पार्टी कर रहा था। रात करीब नौ बजे के बाद जब परिवार ने उससे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। देर रात तक सुमन्त घर नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजन उसकी तलाश करने लगे। उसका कोई सुराग नहीं मिला।

    शनिवार की सुबह लगभग सात बजे मृतक की दादी सहरोजा देवी के पास मोहल्ले की ही एक महिला ने आकर बताया कि युवक का शव एक खंडहरनुमा मकान में पड़ा है। इसकी जानकारी होते ही स्वजन और गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और वहां की स्थिति देख अवाक रह गए। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा शव के पास के साक्ष्य बरामद कर जांच शुरू कर दिए। संदेह में कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस घटना की कई एंगल से जांच कर रही है।