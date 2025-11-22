जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। कस्बे के मैनापुर मोहल्ले में सुमन्त वर्मा (22) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। मृतक के पिता सुदामा वर्मा ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

स्वजन के अनुसार शुक्रवार की रात सुमन्त मोहल्ले के कुछ युवकों के साथ गांव में ही पार्टी कर रहा था। रात करीब नौ बजे के बाद जब परिवार ने उससे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। देर रात तक सुमन्त घर नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजन उसकी तलाश करने लगे। उसका कोई सुराग नहीं मिला।