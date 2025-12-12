Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलिया में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, भांजे की मौत; मामी गंभीर रूप से घायल

    By Neeraj Chaubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    बलिया के बांसडीह रोड-सहतवार मार्ग पर बघांव गांव के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भांजे की मौत हो गई और मामी गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृत यु ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह रोड-सहतवार मार्ग पर बघांव गांव के सामने शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भांजे की मौत हो गई, जबकि उसकी मामी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवती कस्बा वार्ड नंबर चार निवासी 40 वर्षीय दिव्या पांडेय जो रसड़ा के एक निजी बैंक में कार्यरत हैं, अपने भांजे 21 वर्षीय आदित्य मिश्र निवासी कोटवां थाना मनियर के साथ पल्सर बाइक से बलिया जा रही थीं। जैसे ही वह बघांव गांव के पास पहुंचे कि बांसडीह रोड की ओर से सहतवार की तरफ जा रहे एक ट्रक ने उनके बाइक में सीधा टक्कर मार दिया।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक आदित्य और दिव्या दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सहतवार थानाध्यक्ष अनिल सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं दिव्या की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद दिव्या और आदित्य के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।