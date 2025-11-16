बलिया में असलहा लहराकर रील बनाना तीन युवकों को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार
बलिया में तीन युवकों को असलहा लहराकर रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। युवकों पर सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने का आरोप है, जिसके कारण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। क्षेत्र के तीन युवकों को इंटरनेट मीडिया पर असलहा लहराते हुए रील बनाना भारी पड़ गया। वीडियो प्रसारत होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार युवकों की पहचान मोनू पुत्र आसमुहम्मद निवासी सिवानकला, आरिफ अहमद पुत्र फैजाद निवासी चकखान और अंशु कुमार पुत्र मुंद्रिका निवासी चकखान के रूप में हुई है।
तीनों युवक अवैध असलहा खोंसकर रील बना रहे थे और उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो कुछ ही देर में प्रसारित हो गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। लोकेशन की पुष्टि और वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान होने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया।
प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने बताया कि अवैध असलहे का प्रदर्शन करना और इंटरनेट मीडिया पर खौफ या अराजकता फैलाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद तीनों युवकों से पूछताछ की गई और उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।