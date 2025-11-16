जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। क्षेत्र के तीन युवकों को इंटरनेट मीडिया पर असलहा लहराते हुए रील बनाना भारी पड़ गया। वीडियो प्रसारत होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार युवकों की पहचान मोनू पुत्र आसमुहम्मद निवासी सिवानकला, आरिफ अहमद पुत्र फैजाद निवासी चकखान और अंशु कुमार पुत्र मुंद्रिका निवासी चकखान के रूप में हुई है। तीनों युवक अवैध असलहा खोंसकर रील बना रहे थे और उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो कुछ ही देर में प्रसारित हो गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। लोकेशन की पुष्टि और वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान होने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया।