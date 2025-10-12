Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलिया में 11 कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने की लाखों की लूटपाट, नकदी और गहने लेकर हुए फरार

    By Neeraj Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    बलिया में चोरों ने एक घर में 11 कमरों के ताले तोड़कर लाखों की लूटपाट की। नकदी और गहने लेकर चोर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    11 कमरों का ताला तोड़ लाखों रुपये के गहने व नकदी उड़ाए।

    जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीह क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना देवडीह गांव की है, जहां सेवायोजन कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी महेश दत्त तिवारी के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और 11 कमरों का ताला तोड़कर लाखों रुपये के गहने, कपड़े, बर्तन और करीब 40 हजार रुपये नकद सहित कीमती सामान चुरा ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार की देर रात जब महेश दत्त तिवारी लखनऊ से घर लौटे, तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उनके अनुसार, चोरों ने घर में रखे तीन अलमारियों और बक्सों को तोड़कर सारा सामान निकाल लिया। दो अटैची कपड़ों सहित गायब मिलीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

    स्वजन के मुताबिक चोरी के समय घर पर कोई नहीं था था। पीड़ित महेश दत्त लखनऊ में थे। घर की देखरेख के लिए बरामदे में एक स्थानीय व्यक्ति को रखा गया था, लेकिन वह भी पिछले दो दिनों से रिश्तेदारी में गया था। इस स्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया।

    एक महीने में छह से अधिक चोरी से लोग दहशत में

    देवडीह की यह घटना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। पिछले एक महीने में बांसडीह क्षेत्र में छह से अधिक मकानों में ताले तोड़कर चोरी की जा चुकी है।

    9 अक्टूबर को वार्ड नंबर 6 में फौजी सत्यनारायण यादव के मकान में किराए पर रहने वाली सुनीता वर्मा के घर से लाखों की चोरी हो चुकी है।

    13 सितंबर को सनी मिश्रा, कर्मचारी (बिजली विभाग), के बंद मकान से गहने और नकदी की चोरी।

    3 सितंबर को एडवोकेट अशोक कुमार पांडे, मिरगिरी टोला; तीर्थ यात्रा के दौरान उनके घर से गहनों, कपड़ों और रुपये की चोरी। इसके अलावा अत्रि मिश्रा (वार्ड नं. 7), छितरौली, हुसैनाबाद और खरौनी गांवों में भी लाखों की चोरी हो चुकी है।