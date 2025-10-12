Language
    बल‍िया में पुल‍िस मुठभेड़ में टेंट कारोबारी हत्याकांड के दो आरोपित गिरफ्तार, तीसरा फरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    बलिया में टेंट कारोबारी की हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस उनसे हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

    गड़वार क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव निवासी टेंट कारोबारी एजाजुल हक हुई थी हत्या।

    संवाददाता, जागरण, नगरा (बलिया)। गड़वार क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव निवासी टेंट कारोबारी एजाजुल हक की हत्या में वांछित आरोपितों में से दो को पुलिस ने शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे रामपुर असली गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें दबोचा गया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया।

    एसपी ओमवीर सिंह के निर्देश पर गड़वार थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ रामपुर मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक नगरा की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक फिसल गई। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

    जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाशों की पहचान राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ घूरन सिंह निवासी त्रिकालपुर थाना गड़वार और अंगद कुमार, निवासी भीखमपुर थाना फेफना के रूप में हुई है। पुलिस ने घूरन सिंह के पास से एक देशी तमंचा व दो कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों का उपचार बलिया के जिला अस्पताल में चल रहा है। फरार आरोपित निरंजन सिंह निवासी त्रिकालपुर की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

    गत 28 सितंबर को एजाजुल की दुकान में घुसकर चाकू से किया था हमला
    तीनों आरोपितों ने 28 सितंबर की रात टेंट कारोबारी एजाजुल हक की दुकान में घुसकर चाकू, लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नामजद थे। उपचार के दौरान एजाजुल की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में तीनों आरोपितों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

    स्वजन ने शव दफनाने से कर दिया था इन्कार, 11 पर दर्ज हो चुका है मुकदमा
    त्रिकालपुर गांव में टेंट का पैसा मांगने के दौरान विवाद में आरोपितों ने चाकू से हमला कर एजाजुल हक की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तो स्वजन ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को दफन करने से इन्कार कर दिया था। इस मामले में नौ नामजद व दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दो आरोपित पहले से ही जेल में बंद हैं।