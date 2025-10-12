संवाददाता, जागरण, नगरा (बलिया)। गड़वार क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव निवासी टेंट कारोबारी एजाजुल हक की हत्या में वांछित आरोपितों में से दो को पुलिस ने शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे रामपुर असली गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें दबोचा गया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी ओमवीर सिंह के निर्देश पर गड़वार थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ रामपुर मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक नगरा की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक फिसल गई। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाशों की पहचान राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ घूरन सिंह निवासी त्रिकालपुर थाना गड़वार और अंगद कुमार, निवासी भीखमपुर थाना फेफना के रूप में हुई है। पुलिस ने घूरन सिंह के पास से एक देशी तमंचा व दो कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों का उपचार बलिया के जिला अस्पताल में चल रहा है। फरार आरोपित निरंजन सिंह निवासी त्रिकालपुर की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

गत 28 सितंबर को एजाजुल की दुकान में घुसकर चाकू से किया था हमला

तीनों आरोपितों ने 28 सितंबर की रात टेंट कारोबारी एजाजुल हक की दुकान में घुसकर चाकू, लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नामजद थे। उपचार के दौरान एजाजुल की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में तीनों आरोपितों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।