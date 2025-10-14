बलिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शिक्षक की झुलसकर मौत
बलिया के नरही क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। भरौली स्थित माईटेक कान्वेंट स्कूल के गणित शिक्षक मनीष कुमार सिंह की हाईटेंशन तार गिरने से जलकर मौत हो गई। छुट्टी के बाद स्कूल से निकलते समय यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस समय बच्चे स्कूल से जा चुके थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
जागरण संवाददाता, बलिया। नरही क्षेत्र के भरौली स्थित माईटेक कान्वेंट स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकले शिक्षक के ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। इससे उनके शरीर में आग लग गई और मौके पर ही जलकर मौत हो गई। शिक्षक मनीष कुमार सिंह गणित विषय के शिक्षक थे। दुर्घटना से पूर्व छुट्टी के साथ सभी बच्चे स्कूल से निकल चुके थे अन्यथा हादसे में कई और मौतें होतीं।
मंगलवार को बलिया के भरौली में मंगलवार को शिक्षक के ऊपर हाइटेंशन तार गिरने से करेंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जबकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
बक्सर (बिहार) के सेमरी क्षेत्र अंतर्गत महरौली निवासी 25 वर्षीय मनीष कुमार सिंह भरौली के माईटेक कान्वेंट स्कूल में पिछले एक महीने से गणित के शिक्षक पद पर कार्यरत थे। स्कूल से गांव की दूरी अधिक होने पर उन्होने बक्सर के मारुति कालोनी में ही किराए पर कमरा ले रखा था।
रोज की तरह दोपहर में छुट्टी होने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इस बीच स्कूल के सामने से गुजर रहा हाईटेंशन तार उनके ऊपर गिर गया। इससे शिक्षक गंभीर रुप से झुलस गया। बिजली का तार गिरते ही मौके पर अफरा- तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
