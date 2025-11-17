Language
    बल‍िया में तेज रफ्तार कार ने दुकान पर बैठे लोगों को कुचला, दादा की मौत, चार गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक तेज रफ्तार कार ने दुकान पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक की हालत चिंताजनक है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

    कार हादसे में एक की मौत हो गई और अन्‍य घायल हो गए।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। क्षेत्र के तिवारी के मिल्की गांव में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने दुकान पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दादा की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार, शिवजी गोड़, श्यामजी गोड़, अंकित गोड़ और उनकी दादी दुकान पर बैठे थे कि इसी दौरान गांव के ही गोलू मिश्रा तेज रफ्तार कार चलाते हुए वहां पहुंचे और सबको कुचल दिया।

    हादसे में दादा अगनू गोड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उषा देवी (पत्नी शिवजी गोड़), श्याम जी गोड़ और अंकित गोड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां अंकित गोड़ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

    घटना के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपित की तलाश में जुट गई है। मृतक के पुत्र मंटू गोड़ की तहरीर पर बैरिया पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।