जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। क्षेत्र के तिवारी के मिल्की गांव में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने दुकान पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दादा की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, शिवजी गोड़, श्यामजी गोड़, अंकित गोड़ और उनकी दादी दुकान पर बैठे थे कि इसी दौरान गांव के ही गोलू मिश्रा तेज रफ्तार कार चलाते हुए वहां पहुंचे और सबको कुचल दिया। हादसे में दादा अगनू गोड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उषा देवी (पत्नी शिवजी गोड़), श्याम जी गोड़ और अंकित गोड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां अंकित गोड़ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।