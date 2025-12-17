'उनके घर पर कब चलेगा बुलडोजर?', बलिया गोलीकांड में भाई की हत्या के बाद बहन ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। गत शनिवार शाम उभाव क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारी बच्चा यादव के इकलौते पुत्र राहुल यादव उर्फ आयुष की गोली मारकर हत्या मामले में उनकी बहन प्राची ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कहा कि घटना के तीन दिन बीत गए लेकिन मंगलवार तक कोई आरोपित गिरफ्तार नहीं हुआ। बहन ने सवाल उठाए कि आरोपितों के घर पर बुलडोजर कब तक चलेगा। रोते हुए बहन ने कहा कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बताया कि दो बहनों में राहुल इकलौता भाई था।



दो वर्ष पहले भी राहुल पर हुआ था फायरिंग

बहन ने यह भी आरोप लगाया कि एक आरोपित ने गोली मारने से चार घंटा पहले इंटरनेट मीडिया एक पोस्ट भी डाला है, इसके बावजूद भी पुलिस पकड़ने में उसे नाकाम क्यों हैं। प्राची के मुताबिक आरोपितों ने दो वर्ष पहले भी राहुल पर फायरिंग किया था लेकिन उस समय किस्मत अच्छी थी। उस मामले में पुलिस-प्रशासन को तहरीर भी दिया गया था लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया कि पुलिस को सब पता है लेकिन आरोपित पकड़ से दूर है। यही नहीं, आलोक सिंह के दरवाजे पर राहुल कार्यक्रम में शामिल होने गया था, वहां भी उस पर फायरिंग की गई थी।



घर से कुछ ही दूरी पर आरोपितों ने मारी राहुल को गोली

गत शनिवार शाम राहुल यादव को आरोपितों ने घर से कुछ ही दूरी पर गोली मारी थी। आरोपित इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गए। फुटेज में एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं। गोली लगने के बाद घायल राहुल अपने घर की ओर दौड़ता हुआ अंदर प्रवेश करता दिखाई दे रहा है।

रविवार रात घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है।राहुल को पहले सीएचसी सीयर, इसके बाद मऊ व बाद में वाराणसी ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार शाम सवा छह बजे जब उसका शव गांव पहुंचा तो स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट गया।

तुर्तीपार घाट पर पिता ने अपने बेटे को कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। मृतक राहुल के मौसेरे भाई आलोक यादव निवासी चौकिया मोड़ थाना उभांव ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश को लेकर राबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और राज ने एकजुट होकर गोली मारी। तहरीर के आधार पर उभांव पुलिस ने चारों नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

गोली मारकर हत्या के मामले में सपा कार्यकर्ताओं का तहसील पर धरना

राहुल की गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। सपा नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें संरक्षण देने वालों को बेनकाब नहीं किया गया, तो जन सहयोग से व्यापक और निर्णायक आंदोलन किया जाएगा।

महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी शरद चौधरी एवं क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि घटना से जनमानस में आक्रोश है और पीड़ित परिवार दहशत में है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि करीब 15 दिन पूर्व अपराधियों द्वारा एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जो अब भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है।