विधि संवाददाता, बलिया। चितबड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में लगभग दो साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर मामले के विवेचक-एसएचओ मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को उसका वेतन रोकने के लिए आदेश पारित किया है।

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को आदेशित किया है कि तत्कालीन एसएचओ राम सागर नागर काे स्वयं या अपने अधीनस्थ सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर कोर्ट में नियत तिथि 05 जनवरी को पेश करें, जिससे कि अदालती कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं अग्रिम कार्यवाही बढ़ाई जा सके।