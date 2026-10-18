बलिया: जाते-जाते सरयू में कटान तेज, गोपालनगर में नदी में समा रही किसानों की जमीन और मकान

जागरण संवाददाता, बलिया। सुरेमनपुर दियरांचल में सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज हो गया है। शुक्रवार शाम से शनिवार दोपहर तक वशिष्ठ नगर, गोपाल नगर, मानगढ़, गोपाल नगर टाड़ी और शिवाल मठिया के सामने तीन किलोमीटर में किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में रोज समाहित हो रही है।

वहीं गोपाल नगर टाड़ी और शिवाल मठिया में 12 से अधिक मकान कटान के मुहाने पर खड़े हैं। ये मकान कभी भी नदी में बदल सकते हैं। सरयू का पानी कम होने के बाद पूरे क्षेत्र में कटान का खतरा बढ़ गया है। उपजाऊ जमीन और आबादी वाले इलाके के करीब 50 किसान कटान में भूमि गिरने के कारण भूमिहीन हो गए हैं।