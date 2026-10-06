जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। सरयू का जलस्तर घटते ही सुरेमनपुर दियरांचल में कटान ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गोपालनगर टांडी में मंगलवार को कमलेश यादव, संजय यादव, मंजय यादव और रामनारायण के रिहायशी मकान नदी में समा गए, वहीं तिलंगी यादव, रामबाबू यादव, बलिराम यादव, शिवजी यादव, महेश यादव, बाबूराम यादव और गणेश यादव के मकान भी कटान के मुहाने पर पहुंच गए हैं।

ये मकान भी कभी भी नदी में समाहित हो सकते हैं। गांव के लोग कटान की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रभावित परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार कटान के बावजूद मंगलवार तक स्थानीय प्रशासन, राजस्व और सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।

इससे प्रभावित परिवारों में भय और आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिसिझुआ से वशिष्ठनगर तक सरयू तेजी से उपजाऊ जमीन को अपने आगोश में ले रही है। गोपालनगर के गणेश यादव, प्रदीप यादव, शिवाल मठिया के ओमप्रकाश सिंह व राकेश सिंह तथा वशिष्ठनगर के राजकिशोर सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे से करीब 44 फीट चौड़ाई और तीन किलोमीटर लंबाई में उपजाऊ खेत कटान में समाहित हो रहे हैं। कटान रोकने की दिशा में यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो वशिष्ठनगर और गोपालनगर की आबादी तक पहुंच सकता है।