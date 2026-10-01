बलिया में फिर बढ़ने लगा सरयू नदी का जलस्तर, बाढ़ के पानी से घिरे 23 गांव
बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर फिर बढ़ने से 23 राजस्व ग्राम जलमग्न हो गए हैं। ...और पढ़ें
HighLights
सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बांसडीह में हाहाकार मचा।
बलिया के 23 राजस्व ग्राम बाढ़ के पानी से घिरे।
सैकड़ों एकड़ फसलें डूबीं, लोग मचानों पर ले रहे शरण।
जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। जिले में सरयू नदी का जलस्तर घट रहा था। वहीं, घटती लहरों ने एक बार फिर उफनाकर तांडव मचा दिया। पिछले दो दिनों में नदी के जलस्तर में हुई अचानक बढ़ोतरी से तहसील क्षेत्र के निचले इलाके फिर से जलमग्न हो गए हैं।
गांवों में पानी घुसने से हाहाकार मचा है।बाढ़ का पानी एक बार फिर गांवों को घेर चुका है। प्रशासन के अनुसार तहसील बांसडीह के 23 राजस्व ग्राम सरयू से प्रभावित हैं।
प्रभावित गांवों में भोजपुरवा, सुल्तानपुर पोखरापर, मनियर खास, ककरघट्टा खास, दियरा मनियर, पटखौली पश्चिम, महाराजपुर, कमालपुर, चकविलियम, चांदपुर, कोलकला, चितबिसावं कला, चितबिसावं खुर्द, रेंगहा, कचनार, कीर्तिपुर, पर्वतपुर, सारंगपुर, दियरा भागर, गम्हरियाडीह दियरा, रामपुर नम्बरी, खेवसड़ और एलासगढ़ खास शामिल हैं।
इन गांवों में सैकड़ों एकड़ धान, मक्का और सब्जी की फसल डूब गई है। लेखपालों द्वारा फसल क्षति का सर्वे किया जा रहा है।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 100 नावों को तैनात कर दिया है। राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम प्रधानों के माध्यम से नावों का संचालन हो रहा है।
नाव भूसा और चारा ढोने के लिए भी दी जा रही हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है और लोग मचान व छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं।एसडीएम बांसडीह डॉ. पुष्कर मिश्रा ने बताया कि सभी लेखपालों को अलर्ट पर रखा गया है । बाढ़ चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।