    बाइक में टेंपो सटने पर मारपीट, दो को किया घायल, बचाव करने वाले को मार डाला

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    बलिया के सोनबरसा में टेंपो और बाइक की टक्कर के बाद ग्रामीणों ने टेंपो चालक से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए वकील यादव पर भी हमला हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है।

    व‍िवाद के दौरान बचाव करने वाले एक व्‍यक्‍त‍ि की मौत।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। एनएच-31 पर सोनबरसा गांव के निकट सोमवार की रात टेंपो के बाइक में टच हो जाने के कारण नाराज ग्रामीणों ने टेंपो चालक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। बचाव कर रहे टेपो में बैठे एक युवक पर भी ईंट पत्थर व फाइटर से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

    स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में पांच लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है। ठेकहा गांव के निवासी युवक वकील यादव अपने पड़ोसी टेंपो चालक विकास यादव के साथ देर शाम सुरेमनपुर स्टेशन पर जा रहा था। वह सोनबरसा के निकट चौराहा के पास पहुंचा ही था तब तक ब्रेकर पर टेंपो असंतुलित होकर सड़क के बगल में खड़ी बाइक से सट गई।

    इससे नाराज लोगों ने टेंपो चालक की पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव कर रहे वकील यादव पर भी लोगों ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों ने अपने स्वजन को सूचना दी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा ले जाया गया। वहां से सदर और सदर से चिकित्सकों ने ड्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सक ने युवक वकील यादव को मृत घोषित कर दिया। टेंपो चालक विकास यादव का उपचार चल रहा है। घटना को लेकर तनाव की स्थिति है।