बाइक में टेंपो सटने पर मारपीट, दो को किया घायल, बचाव करने वाले को मार डाला

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। एनएच-31 पर सोनबरसा गांव के निकट सोमवार की रात टेंपो के बाइक में टच हो जाने के कारण नाराज ग्रामीणों ने टेंपो चालक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। बचाव कर रहे टेपो में बैठे एक युवक पर भी ईंट पत्थर व फाइटर से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में पांच लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है। ठेकहा गांव के निवासी युवक वकील यादव अपने पड़ोसी टेंपो चालक विकास यादव के साथ देर शाम सुरेमनपुर स्टेशन पर जा रहा था। वह सोनबरसा के निकट चौराहा के पास पहुंचा ही था तब तक ब्रेकर पर टेंपो असंतुलित होकर सड़क के बगल में खड़ी बाइक से सट गई।