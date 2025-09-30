बलिया के अस्पताल में सिपाही की मौत, घरवालें क्यों शव ले जाने से कर रहे इनकार?

Language
    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:00 PM (IST)

    बलिया में टाउन हाल रोड पर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान सिपाही अभय प्रताप पटेल की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शव ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक सिपाही की तैनाती दुबहड़ थाने पर थी और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी।

    जागरण संवाददाता, बलिया। टाउन हाल रोड स्थित डा. जीबी सिंह मेमोरियल हास्पिटल में इलाज के दौरान कोतवाली में तैनात सिपाही अभय प्रताप पटेल की सोमवार को मौत हो गई। आक्रोशित परिवार के लोगों ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

    प्रतापगढ़ स्थित थाना पट्टी के जैलापुर निवासी अभय की जून 2025 में दुबहड़ थाने पर तैनाती हुई थी। अभय की शादी भी अगले महीने तय थी। 24 से 27 सितंबर तक वह तीन दिन के अवकाश पर अपने घर गए थे। छुट्टी से लौटने के बाद सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई।

    साथी पुलिस कर्मी उन्हें तत्काल स्टेशन- टाउन हाल रोड स्थित डा. जीबी सिंह मेमोरियल हास्पिटल में भर्ती पहुंचाया। आरोप है कि नर्सिंग होम में तैनात कर्मचारियों ने फोन पर डा. आकाश सिंह से बात करने के बाद सिपाही को भर्ती कर उसका इलाज किया।

    इसके बाद डाक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथी सिपाही उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक सिपाही के चाचा कपिलदेव पटेल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।

    जिसके बाद से पुलिस ने नर्सिंग होम के डाक्टर आकाश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि मृतक सिपाही के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।