    बलिया में शराब तस्करों से सांठ-गांठ होने पर गोपालनगर चौकी प्रभारी सहित पूरी टीम निलंबित

    By Abhishek sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में गोपालनगर चौकी के प्रभारी और टीम को शराब तस्करी के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए व्हाट्सएप चैट और वीडियो में चौकी प्रभारी की मिलीभगत सामने आई है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    दारोगा का जारी बातचीत का स्‍क्रीनशॉट हो रहा वायरल।

    जागरण संवाददाता, बलिया। रेवती थाना अंतर्गत चौकी गोपालनगर का शराब तस्करी से संबंधित वाट्सएप चैट व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद गोपालनगर चौकी प्रभारी शुभेंद्र सिंह सहित वहां तैनात कांस्टेबल अफसर अली, विकास कन्नौजिया, पवन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बाबत जानकारी सामने आने के बाद सीओ बैरिया फहीम कुरैशी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रेवती थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर द्वारा की जा रही है। मामले की जांच के बाद आरोप‍ितों के ख‍िलाफ व‍िध‍िक कार्रवाई की जाएगी। 

    रेवती थाना के गोपालनगर गांव निवासी मनोज यादव ने आरोप लगाया था कि हर माह पैसा देने के बाद भी उसके भाई को थाने में बंद कर दिया गया। यही नहीं, गोपाल नगर स्थित शराब दुकान से डुमाईगढ घाट पर नाव से अवैध आपूर्ति भी बिहार भेजी जा रही है जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।