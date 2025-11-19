बलिया में शराब तस्करों से सांठ-गांठ होने पर गोपालनगर चौकी प्रभारी सहित पूरी टीम निलंबित

जागरण संवाददाता, बलिया। रेवती थाना अंतर्गत चौकी गोपालनगर का शराब तस्करी से संबंधित वाट्सएप चैट व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद गोपालनगर चौकी प्रभारी शुभेंद्र सिंह सहित वहां तैनात कांस्टेबल अफसर अली, विकास कन्नौजिया, पवन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इस बाबत जानकारी सामने आने के बाद सीओ बैरिया फहीम कुरैशी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रेवती थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर द्वारा की जा रही है। मामले की जांच के बाद आरोप‍ितों के ख‍िलाफ व‍िध‍िक कार्रवाई की जाएगी।