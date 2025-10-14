बलिया में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, बलिया। बलिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है।
पूछताछ में अशोक कुमार यादव ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गायों को वध के लिए बिहार ले जा रहा था। इस मामले में उसके खिलाफ पहले से ही पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज है।
पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्रो बाइक बरामद हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
