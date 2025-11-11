Language
    पुलिस मुठभेड़ में चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक व अवैध तमंचा बरामद

    By Neeraj Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

    पुलिस मुठभेड़ में चोर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र में बीते माह में हुई कई बड़ी चोरियों के मामले में चल रही खोजबीन के बीच कोतवाली पुलिस ने सोमवार की रात एक शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

    रात में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह अपनी टीम के साथ भेड़िया पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार भागने लगा और हड़बड़ी में सड़क की पटरी पर फिसलकर गिर गया।

    चारों ओर से खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली बदमाश राहुल राजभर के दाहिने पैर में लगी और वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे दबोच लिया गया।

    पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान राहुल राजभर निवासी कुर्थिया, थाना सुखपुरा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार वह क्षेत्र में घरों में घुसकर चोरी करने और जनपद गाजीपुर, बलिया और बिहार में वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है।

    उसके पास से बरामद बाइक भी चोरी की निकली। जिस पर क्रेटा कार का फर्जी नंबर अंकित था। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की बाइक, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया है।

    क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का राजफाश करने के लिए लगतार दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मुठभेंड़ में पकड़े गए बदमाश ने भी कई राज खोेल हैं। -प्रवीण सिंह, प्रभारी निरीक्षक, बांसडीह।