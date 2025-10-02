यूपी में पुलिस ने अब किस पर कर दिया लाठीचार्ज? खबर मिलते ही एसपी ने थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर

बलिया के मधुबन मार्ग पर कार और बाइक की टक्कर के बाद दुर्गा पूजा पंडाल में विवाद हो गया। उभांव थाना प्रभारी ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया जिससे समिति के सदस्य आक्रोशित हो गए। घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच सीओ रसड़ा को सौंप दी है।

जागरण संवाददाता, बलिया। हल्दीरामपुर के मधुबन मार्ग स्थित मंडी समिति के पास इंडियन क्लब दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मंगलवार की रात उस समय बवाल कर दिया, जब एक वाहनों की सड़क हादसे की सूचना पर पहुंचे उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने समिति के सदस्यों पर ही लाठीचार्ज कर दिया।

इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सिंह और आदित्य सिंह सिसोदिया ने बताया कि लाठी चार्ज में गोपाल सिंह, मुकुल सिंह और अभिषेक सिंह को चोट लगी है। इस घटना से आक्रोशित समिति के पदाधिकारी व सदस्य भड़क उठे और विरोध स्वरूप पूरे पंडाल की लाइट बंद कर दी।

इस घटना की सूचना पूरे नगर क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते अन्य समितियां भी एकजुट होकर मौके पर पहुंच गईं और उभांव थाना प्रभारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए। किसी तरह मामले को शांत कराया। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने तत्काल उभांव के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी कार्यालय में आइजीआरएस का कार्यभार देख रहे संजय शुक्ला को उभांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त कर दिया।

लाठीचार्ज के मामले की जांच सीओ रसड़ा को सौंपी अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने स्थानीय नगर के मधुबन मार्ग स्थित मंडी समिति के पास इंडियन क्लब दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों पर मंगलवार की रात हुए बवाल की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता को सौंपी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट एसपी को भेजी जाएगी।

क्या था पूरा मामला नगर के मधुबन मार्ग स्थित मंडी समिति के पास बाइक और एक कार में टक्कर हो गई थी। इस दौरान कार को समिति के लोगों ने रोक लिया था। कार पर तीन-चार की संख्या में लोग सवार थे। इसी बीच किसी ने कोतवाली को फोन कर दिया। मौके पर वह भी पहुंच गए।