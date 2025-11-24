Ballia News: लोहे के पाइप से टेंट ऊपर करते समय 11000 वोल्ट के तार के संपर्क में आया युवक, हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव क्षेत्र के दोथ गांव निवासी 25 वर्षीय टेंट व्यवसायी आनंद मौर्य की रविवार शाम हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पतनारी गांव में उस समय हुआ जब आनंद अपने बड़े भाई के साथ टेंट लगा रहे थे।

टेंट लगाने के दौरान आयोजकों ने आपत्ति जताई कि टेंट थोड़ा नीचे है, जिसे ऊपर कर दिया जाए। इस पर आनंद ने लोहे की पाइप को डंडे के सहारे सीधा करने का प्रयास किया। तभी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाइटेंशन लाइन के संपर्क में पाइप आ गए।