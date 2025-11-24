Ballia News: लोहे के पाइप से टेंट ऊपर करते समय 11000 वोल्ट के तार के संपर्क में आया युवक, हुई दर्दनाक मौत
बलिया में एक दुखद घटना में, टेंट लगाते समय एक युवक की 11000 वोल्ट के बिजली के तार से संपर्क में आने से मौत हो गई। युवक लोहे के पाइप से टेंट ऊपर कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव क्षेत्र के दोथ गांव निवासी 25 वर्षीय टेंट व्यवसायी आनंद मौर्य की रविवार शाम हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पतनारी गांव में उस समय हुआ जब आनंद अपने बड़े भाई के साथ टेंट लगा रहे थे।
टेंट लगाने के दौरान आयोजकों ने आपत्ति जताई कि टेंट थोड़ा नीचे है, जिसे ऊपर कर दिया जाए। इस पर आनंद ने लोहे की पाइप को डंडे के सहारे सीधा करने का प्रयास किया। तभी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाइटेंशन लाइन के संपर्क में पाइप आ गए।
बिजली का तेज झटका लगते ही आनंद मौके पर ही गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग उन्हें तुरंत सीयर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आनंद को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार सहित पूरे गांव में मातम पसरा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
