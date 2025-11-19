बलिया में युवक की गला काटकर हत्या, एक सप्ताह पहले ही आया था जेल से बाहर

Language
    बलिया के मनियर थाना क्षेत्र में चंदन सिंह नामक एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। उसका शव बड़सरी जागीर के पास नहर मार्ग पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक नशेड़ी था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    मृतक की पहचान चंदन सिंह उर्फ बबुआ (32 वर्ष) पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई।

    जागरण संवाददाता, बल‍िया। मनियर थाना क्षेत्र के बड़सरी जागीर लोहटा भागीपुर स्थित नहर मार्ग पर एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान चंदन सिंह उर्फ बबुआ (32 वर्ष) पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई। पुल‍िस के अनुसार वह बड़सरी जागीर का निवासी है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    बुधवार की सुबह लगभग 6:00 बजे, किसी ने समाधि बाबा के स्थान के पास चंदन का शव देखा, जिसके गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान थे। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच-पड़ताल की।

    अपर पुलिस अधीक्षक बलिया, दिनेश कुमार शुक्ल और क्षेत्राधिकारी बांसडीह, जयशंकर मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। थाना प्रभारी मनियर, कौशल कुमार पाठक ने बताया कि मृतक चंदन नशेड़ी था और इसके खिलाफ मनियर थाने में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चंदन शराब तस्करी के मामले में जेल गया था और एक सप्ताह पहले ही वह जेल से बाहर आया था।

    इस हत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है, लेकिन पुलिस का मानना है कि चंदन की आपराधिक पृष्ठभूमि इस घटना से जुड़ी हो सकती है। स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं।

    पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने बलिया के मनियर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हत्या के मामले का खुलासा किया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए।