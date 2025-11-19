बलिया में युवक की गला काटकर हत्या, एक सप्ताह पहले ही आया था जेल से बाहर

जागरण संवाददाता, बल‍िया। मनियर थाना क्षेत्र के बड़सरी जागीर लोहटा भागीपुर स्थित नहर मार्ग पर एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान चंदन सिंह उर्फ बबुआ (32 वर्ष) पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई। पुल‍िस के अनुसार वह बड़सरी जागीर का निवासी है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

बुधवार की सुबह लगभग 6:00 बजे, किसी ने समाधि बाबा के स्थान के पास चंदन का शव देखा, जिसके गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान थे। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच-पड़ताल की।

अपर पुलिस अधीक्षक बलिया, दिनेश कुमार शुक्ल और क्षेत्राधिकारी बांसडीह, जयशंकर मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। थाना प्रभारी मनियर, कौशल कुमार पाठक ने बताया कि मृतक चंदन नशेड़ी था और इसके खिलाफ मनियर थाने में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चंदन शराब तस्करी के मामले में जेल गया था और एक सप्ताह पहले ही वह जेल से बाहर आया था।

इस हत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है, लेकिन पुलिस का मानना है कि चंदन की आपराधिक पृष्ठभूमि इस घटना से जुड़ी हो सकती है। स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं।