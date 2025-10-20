Language
    बलिया में कोचिंग जाते समय किशोरी का अपहरण, मतांतरण की आशंका

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:28 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। लड़की कोचिंग क्लास के लिए जाते समय लापता हो गई। परिजनों ने मतांतरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लड़की की तलाश जारी है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया) : क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी का कोचिंग जाते समय अपहरण कर लिया गया। पीड़िता की नानी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने विशेष समुदाय के युवक हसन अली के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। स्वजन को आशंका है कि किशोरी का जबरन मतांतरण कराकर उसके साथ अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया है।
    स्वजन के मुताबिक किशोरी बीते 10 अक्टूबर को अपने नानी के घर से बैरिया के देवराज ब्रह्म मोड़ स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थी। आरोप है कि दोकटी क्षेत्र के लालगंज निवासी हसन अली ने उसे ई-रिक्शा से उतारकर जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की नानी ने थाने में शिकायत दी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ आरोपी के पिता को बुलाकर हिदायत दी कि लड़की को वापस लेकर आएं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने फिर से तहरीर दी, जिसके बाद रविवार को पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया।
