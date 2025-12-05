शादी करा रहे अगुआ को पीट पीटकर युवकों ने किया घायल, तीन नामजद सहित पांच पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बलिया। स्थानीय कस्बा के दाढ़ी के डेरा पर आई बारात में गुरुवार की रात शादी के अगुआ को युवकों ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। गंभीरावस्था में स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

इस मामले में बैरिया पुलिस ने तीन नामजद सहित चार-पांच अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

दुबहड़ थाना क्षेत्र के ओझवलिया गांव से बैरिया दाढ़ी के डेरा पर एक मौर्य परिवार के यहां बारात आई थी। उस बारात में शादी कराने में अगुवा की भूमिका दिलीप कुमार वर्मा निवासी ओझवलिया ने निभाया था।

कन्या पूजन के बाद दिलीप कुमार वर्मा कन्या पक्ष के दरवाजे से समियाना में वापस जा रहे थे, कि रास्ते में ही सचिन वर्मा, मनीष वर्मा, राहुल यादव निवासी दाढ़ी के डेरा बैरिया व चार-पांच अज्ञात युवक लाठी डंडे और हाकी से अधाधूंध हमला बोल दिया, और तब तक पीटते रहे जब तक वह खून लथपथ होकर जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया।