बलिया में थानाध्यक्ष पर हमले के बाद म्यूजिक सिस्टम संचालकों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, बलिया । नगरा कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी के घायल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। शनिवार को तीन म्यूजिक सिस्टम संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया।

वहीं उच्च स्तर की आवाज में बजाने के आरोप में दो म्यूजिक सिस्टम सहित वाहन को भी जब्त कर लिया गया। पकड़े गए दो म्यूजिक सिस्टम संचालक समेत एक सहयोगी इरशाद को शनिवार को न्यायालय में चालान किया गया।

प्रभारी थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिंद ने बताया कि विसर्जन जुलूस के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा तय मानक के विपरीत म्यूजिक सिस्टम चलाए जा रहे थे, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानी हो रही थी।

शिकायत मिलने पर पुलिस ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर निवासी रवि रंजन सिंह, मऊ के कोपागंज निवासी सोनू उर्फ मो. शाहिद तथा आजमगढ़ के मातवरगंज निवासी उमेश साहनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान उमेश साहनी अपने म्यूजिक सिस्टम सहित वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।