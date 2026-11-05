रोजगार मेले में 528 युवक-युवतियों को मिली नौकरी, बलिया में 26 कंपनियों ने 1203 अभ्यर्थियों की लिया इंटरव्यू

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार मिशन के तहत बुधवार को सुदिष्ट बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदिष्टपुरी रानीगंज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन अधिकारी विवेकानंद की अध्यक्षता में आयोजित मेले में 528 युवक-युवतियों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। इसके लिए कुल 1203 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से आईं 26 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर योग्यता के आधार पर चयन किया। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने चयनित अभ्यर्थियों को आफर लेटर वितरित किए। उन्होंने युवाओं को नौकरी के साथ बचत की आदत विकसित करने और माता-पिता व बुजुर्गों की देखभाल करने की सलाह दी। कहा कि मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने और मोटे अनाज को खानपान में शामिल करने की अपील की।