पीएम पोषण योजना: अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा हलवा और उपमा, बलिया में छह नवंबर से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की थाली में अब मध्याह्न भोजन के साथ हलवा और उपमा का स्वाद भी जुड़ेगा। बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन ने पीएम पोषण योजना के तहत नई पहल की है।

इसके तहत छह नवंबर यानी धनतेरस से जिले के योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में बच्चों को सूजी से तैयार मीठा हलवा और नमकीन उपमा वितरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत महीने के पांचों सप्ताह के लिए अलग-अलग मेन्यू निर्धारित किया गया है।

पहले और तीसरे सप्ताह में बच्चों को मीठा हलवा परोसा जाएगा, जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में सूजी से तैयार नमकीन उपमा दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के नियमित भोजन में अतिरिक्त पोषक तत्व शामिल कर उन्हें बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार छह नवंबर से जिले के पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन की व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को हलवा और उपमा वितरित किया जाएगा।