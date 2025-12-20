Language
    बलिया में महिला को मैसेज भेजना कांस्टेबल को पड़ा भारी, एसपी ने निलंबित कर विभागीय जांच के दिए आदेश

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    बलिया में एक महिला को मैसेज भेजना एक कांस्टेबल को भारी पड़ा। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही, ...और पढ़ें

    महिला को मैसेज भेजने पर कांस्टेबल निलंबित।

    जागरण संवाददाता, बलिया। महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शहर के कोतवाली क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल पंकज पाठक को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में हर पहलुओं पर जांच की जा रही है।

    अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला ने शिकायत की थी कि कांस्टेबल ने उनके वाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजा।इस पर महिला ने आपत्ति जताई।

    इस संबंध में सीओ नगर मो. उस्मान ने बताया कि संदेश भेजने वाले कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एसपी के आदेश पर महिला के शिकायत की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

    कहा कि जांच में जो भी मामला सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी ही नहीं, पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।