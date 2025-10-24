Language
    बल‍िया में जातीय गीत को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष, 22 घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक जातीय गीत को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जातीय गीत विवाद का कारण बना।

    दो दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 

    जासं, बल‍िया (बैरिया)। अधिसुझवा गांव में बुधवार रात लक्ष्मी पूजा के दौरान जाति विशेष गीत बजाने को लेकर यादव व बिंद पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल को मऊ रेफर किया गया है।

    घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब दो दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक छन्नू सिंह ने बताया कि फिलहाल गांव की स्थिति नियंत्रण में है। बिंद पक्ष का आरोप है कि यादव पक्ष ने पूजा के दौरान अपने जाति विशेष गीत ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजाए।

    इसके बाद बिंद पक्ष ने भी अपने पक्ष में गाना बजाना शुरू किया, जिससे विवाद हुआ। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडे लेकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में आठ लोग घायल हुए, जिनमें चार की हालत गंभीर है। बिंद पक्ष का आरोप है कि यादव पक्ष ने चार वाद्य यंत्र भी अपने साथ ले गए।