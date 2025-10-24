जासं, बल‍िया (बैरिया)। अधिसुझवा गांव में बुधवार रात लक्ष्मी पूजा के दौरान जाति विशेष गीत बजाने को लेकर यादव व बिंद पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल को मऊ रेफर किया गया है।

घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब दो दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक छन्नू सिंह ने बताया कि फिलहाल गांव की स्थिति नियंत्रण में है। बिंद पक्ष का आरोप है कि यादव पक्ष ने पूजा के दौरान अपने जाति विशेष गीत ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजाए।