बलिया में जातीय संघर्ष में 22 नामजद, पांच गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बलिया। रेवती क्षेत्र के अधिसुझवा गांव में जातीय गीत बजाने व गांव की राजनीति के विवाद में मारपीट के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

दोनों पक्षों से 22 नामजद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

अधिसुझवा गांव में लक्ष्मी पूजा के दौरान बुधवार की रात वर्तमान प्रधान की ओर से अपनी उपलब्धियां गिनाते पूर्व प्रधान पर आलोचनात्मक व अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। जातीय गाना भी बजा दिया गया। दूसरा पक्ष नाराज होकर विवाद करने लगा।